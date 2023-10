Energia: Usa, 1,3 miliardi per rafforzare la rete elettrica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha annunciato un investimento da 1,3 miliardi di dollari per rafforzare la rete elettrica statunitense. Il dipartimento dell’Energia Usa ha spiegato che i nuovi fondi saranno allocati su tre linee di trasmissione: la prima dal Nuovo Messico all’Arizona; la seconda collegherà il Vermont e il New Hampshire al Canada; e la prima dallo Utah al Nevada. Questi tre investimenti consentiranno di incrementare la produzione elettrica nazionale per 3,5 gigawatt. (Was)