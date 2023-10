Medio Oriente: Crosetto, arrivati gli aiuti per Gaza a bordo di un C-130 dell'Aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi aiuti per Gaza sono arrivati oggi pomeriggio in Egitto, accolti dall'ambasciata d'Italia al Cairo, a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare. Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X (ex Twitter). "Saranno portati nella zona del conflitto dalla Mezzaluna rossa", ha aggiunto. (Res)