Economia: ministro tedesco Habeck a "Nova", con Italia e Francia interesse comune su rafforzamento industria

- Germania, Italia e Francia hanno un interesse comune nel lavorare per l’autonomia strategica dell’Europa e al contempo rafforzare i propri sistemi industriali nazionali. Lo ha detto il ministro dell'Economia e della Protezione climatica della Germania, Robert Habeck, parlando con “Agenzia Nova”, nel corso della sua visita oggi a Roma. Incontri come quello odierno al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato il ministro tedesco, indicano un percorso di cooperazione tra i tre Paesi, “le principali economie europee”, che si sta sviluppando “molto, molto bene”. “Ormai è la terza volta che ci incontriamo”, con una cadenza piuttosto ravvicinata, ha osservato Habeck. “Auspico un beneficio anche per l’Europa intera” da questo formato trilaterale, ha proseguito il ministro. “Il fatto che ci incontriamo per primi tra Italia, Francia e Germania ha qualcosa a che fare con il sistema maggioritario europeo”, ha spiegato Habeck. (segue) (Res)