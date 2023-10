Economia: ministro tedesco Habeck a "Nova", con Italia e Francia interesse comune su rafforzamento industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo bisogno di una maggioranza qualificata, quindi il numero degli Stati e il numero delle persone che vivono negli Stati devono essere maggioritari, il che significa anche che possiamo bloccarci a vicenda”, ha continuato il ministro tedesco. L’Italia e la Francia “possono bloccare la Germania, la Germania e l’Italia possono bloccare la Francia e così via, con altri Paesi che potrebbero farlo a loro volta. Quindi abbiamo un obbligo in questo senso, perché dobbiamo trovare soluzioni prima di imbatterci in questo blocco reciproco”, ha detto ancora Habeck. “Le nostre economie sono le più grandi, le tre maggiori economie in Europa e sono abbastanza diverse. Quindi comprendere la posizione reciproca significa che possiamo trovare una soluzione più facilmente che a livello europeo”, ha osservato poi il ministro tedesco. In questo senso, “ovviamente, abbiamo un interesse comune, e cioè che vogliamo che le nostre industrie siano più robuste. Abbiamo bisogno di maggiori possibilità dirette per l’esplorazione di minerali critici. Abbiamo bisogno di nuovi mercati. Abbiamo bisogno di nuovi passi successivi nello sviluppo tecnologico. Abbiamo bisogno di nuove forme di finanziamento e questo unisce i nostri interessi”, ha concluso Habeck. (Res)