Medio Oriente: capo opposizione Israele si rivolge a governo, liberare ostaggi a "qualsiasi costo"

- Il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, sosterrà qualsiasi tentativo del governo di Israele pur di liberare gli ostaggi detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas nella striscia di Gaza. "Daremo il nostro pieno appoggio a qualsiasi decisione" che porterà al rilascio degli ostaggi, "a qualsiasi costo", ha detto Lapid durante una riunione del suo partito Yesh Atid alla Knesset (Parlamento israeliano). "Dobbiamo adottare misure dolorose per garantire che (gli ostaggi) tornino a casa", ha aggiunto il deputato, affermando che il contratto sociale tra i cittadini e lo Stato sarà "rotto" fino a quando tutti i prigionieri - israeliani e non israeliani - non saranno rimpatriati. Inoltre, Lapid ha invitato Israele ad assassinare i vertici di Hamas, in particolare sei dei suoi più alti dirigenti politici e militari: Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh, Saleh al Arouri, Khaled Mashal e Marwan Issa. "Tutti e sei devono morire. Finché non moriranno, le persone uccise a Be'eri, Sderot, Kfar Aza e Ofakim non saranno vendicate. Finché non moriranno, il Medio Oriente non capirà che non stiamo scherzando", ha affermato il leader dell'opposizione. (Res)