Germania: polizia, 17.200 minori di 14 anni vittime di violenze sessuali nel 2022

- Sono stati 17.200 i minori di 14 anni vittime di violenze sessuali in Germania nel 2022, su un totale di 18.400 minorenni che hanno subito gli abusi. In un caso su sette, l'età è inferiore ai sei anni, mentre in oltre il 50 per cento degli episodi i sospetti autori e le vittime si conoscevano, per esempio perché parenti o amici. È quanto l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) afferma nel suo primo rapporto annuale sui reati sessuali a danno di bambini e giovani, presentato oggi a Berlino dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, e dal direttore dell'agenzia, Holger Muench. Nell'analisi sono stati conteggiati come vittime di violenza sessuale anche 1.211 giovani di età compresa tra 14 e 17 anni. In totale, la polizia ha indagato su circa 15.500 casi che coinvolgevano minori di 14 anni. Circa il 25 per cento del totale dei crimini è avvenuto in Nordreno-Vestfalia, mentre le indagini sulla distribuzione, l'acquisizione e il possesso di materiale pornografico sia infantile sia giovanile hanno sperimentato un incremento del 7,5 per cento rispetto al 2021, arrivando a 42.100. Per il Bka, questo aumento è dovuto, tra l'altro, alla forte crescita che si osserva nella diffusione di fotografie e filmati erotici da parte dei minorenni su Internet. (segue) (Geb)