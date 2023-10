Germania: polizia, 17.200 minori di 14 anni vittime di violenze sessuali nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino allo scorso anno, i dati erano parte del rapporto annuale sulla criminalità pubblicato dal Bka. Per la stessa agenzia, i reati sessuali contro bambini e giovani potrebbero essere molti di più di quelli noti. Il numero dei casi noti dipende, infatti, dalla frequenza delle denunce e dall'intensità dell'azione delle forze dell'ordine nel settore. “Nessun colpevole dovrebbe sentirsi al sicuro, nessuna vittima dovrebbe essere lasciata senza aiuto”, ha dichiarato Faeser. La ministra dell'Interno tedesca ha aggiunto che tutti gli strumenti dello Stato di diritto devono essere utilizzati e ottimizzati per proteggere meglio i giovani. A su volta, Muench ha affermato che il rapporto sui reati sessuali a danno di bambini e giovani contribuirà allo sviluppo di specifiche strategie per il contrasto e la prevenzione di questi crimini. (Geb)