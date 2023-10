Iran: Cnf chiede rilascio immediato di Nasrin Soutodeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale forense (Cnf) esprime in una nota profonda preoccupazione per l'avvocata iraniana Nasrin Soutodeh, picchiata e arrestata per aver partecipato al funerale di Armita Geravand, la sedicenne morta sabato, dopo un mese di coma, per la brutale aggressione subita dalla sorveglianza della metropolitana di Teheran a causa di un diverbio perché non indossava il velo. Il Cnr, che sta seguendo con massima attenzione l'evolversi del caso, condanna con fermezza l'arresto arbitrario di Nasrin Soutodeh e ne chiede alla Autorità iraniane l'immediato rilascio e la garanzia che i diritti previsti dalle convenzioni internazionali e i princìpi del giusto processo le siano garantiti oltre a tutte le cure mediche necessarie. Il Consiglio nazionale forense lancia inoltre un appello affinché cessino tutte le forme di violazione dei diritti fondamentali, che in Iran si manifestano in particolare nei confronti delle donne. Queste violazioni rappresentano un affronto ai più elementari principi di uguaglianza, libertà e non discriminazione sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni internazionali. (Com)