Piemonte: già 2 mila richieste in un giorno per il Bonus trasporti

- Sono già 2 mila le richieste arrivate in un giorno alla Regione Piemonte per il Bonus trasporti, la misura che offre 100 euro per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico a chi possiede un mezzo diesel Euro 3,4 e 5. La misura nasce per promuovere l'uso dei mezzi pubblici su tutto il territorio Piemontese per gli spostamenti quotidiani. "E' una misura che non ha precedenti in Piemonte per principio ed entità e ci permette di dimostrare concretamente il sostegno del Piemonte al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile e pulita - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. È un investimento importante che la Regione mette in campo per aiutare le famiglie che fanno una scelta a favore dell'ambiente in un momento in cui le spese sono tante e il caro vita si fa sentire", ha concluso. (Rpi)