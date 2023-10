Medio Oriente: forze israeliane liberano un altro ostaggio in buone condizioni di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro degli ostaggi detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas nella striscia di Gaza è stato liberato oggi durante un'operazione di terra delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo hanno riferito le stesse Idf su X (ex Twitter), precisando che si tratta della militare Uri Megidish, in buone condizioni di salute. La donna, dopo essere stata liberata, ha incontrato la sua famiglia. Le Idf, insieme al servizio di sicurezza interna israeliano Shin Bet, "continueranno a compiere ogni sforzo per ottenere il rilascio degli ostaggi", si legge su X. (Res)