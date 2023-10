Fvg: Fedriga, cinema Centrale di Udine deve trovare nuova vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinema Centrale di Udine deve trovare una nuova vita. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha effettuato un sopralluogo nella storica sala cinematografica del capoluogo friulano, insieme all’assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil, al sindaco Alberto Felice De Toni, all'assessore comunale alla Cultura, Federico Angelo Pirone, e alla proprietà. "Abbiamo allocato le risorse per salvare il cinema Centrale, un'operazione che non rappresenta solo un'occasione di valorizzazione di un luogo storico ma che mette in campo energie per dare nuove prospettive alla città. Continuiamo a lavorare in stretta sinergia con le amministrazioni locali a favore della comunità", ha detto Fedriga, secondo cui occorre coinvolgere "soggetti che potranno riempire di contenuti la struttura e su questo fronte dobbiamo lavorare. Servono iniziative innovative - ha aggiunto il presidente della Regione - perché oltre a mettere in salvo la struttura sono necessari i contenuti. Sul territorio insistono già delle realtà che vi operano con un alto livello qualità, ma questi aspetti vanno potenziati". Per la ristrutturazione dell’edificio la Regione stanzierà due milioni di euro che saranno impegnati entro novembre. La convenzione sarà siglata con il Centro arti visive, che gestisce anche il "Visionario". (Frt)