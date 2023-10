Difesa: Usa, contratti per 1,3 miliardi per la produzione di satelliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato un contratto da 1,3 miliardi di dollari con le società York Space e Northrop Grumman per la produzione di 100 satelliti per la comunicazione, che saranno impiegati nel quadro della megacostellazione Pwsa (Proliferated Warfighter Space Architecture). In una nota, l’Agenzia per lo sviluppo spaziale del dipartimento della Difesa Usa ha spiegato che 38 satelliti saranno costruiti da Northrop Grumman per 732 milioni di dollari, mentre la restante parte sarà prodotta da York Space. Allo stato attuale, il lancio dei satelliti è previsto nel 2026. (Was)