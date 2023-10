Medio Oriente: Crosetto, aiuti inviati dall’Italia sono segnale importante per la popolazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante dare un segnale attraverso gli aiuti umanitari a chi come la popolazione civile a Gaza sta subendo l’impatto maggiore del conflitto in corso. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite a “Cinque minuti” di Bruno Vespa. “Era importante, in un momento in cui sta avvenendo una tragedia per l’umanità, che dessimo un segnale a chi, come popolazione civile, sta subendo l’impatto maggiore, ovvero la popolazione palestinese a Gaza, quei civili che non hanno nulla a che fare con Hamas. Noi siamo stati i primi, non da soli - anche Francia e Regno Unito - ad aiutarli e mi auguro che ci sia una gara di umanità in tutto il mondo”, ha detto Crosetto a proposito degli aiuti umanitari inviati dall’Italia per essere distribuiti sul terreno dalla Mezzaluna rossa. (Res)