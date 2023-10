Tlc: "El Economista", saudita Stc rinuncia ad aumentare quota in Telefonica al 9,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Saudi Telecom Company (Stc) avrebbe informato ufficiosamente il governo spagnolo della sua intenzione di mantenere l'attuale partecipazione del 4,9 per cento in Telefonica e di rinunciare ad aumentarla al 9,9 per cento, dopo le polemiche generate da questa possibile operazione. È quanto riferito da fonti del settore al quotidiano "El Economista". Il gruppo saudita intende, dunque, risolvere la controversia sulla sua presenza in un'azienda considerata dal governo la "più strategica del Paese". Fonti governative hanno rifiutato di commentare la questione, consapevoli del fatto che si tratta di una società quotata in borsa, per cui qualsiasi tipo di valutazione "sarebbe estremamente sensibile sui mercati". (Spm)