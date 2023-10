Medio Oriente: Borrell, la priorità è maggiore assistenza umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha ribadito la necessità di fornire sostegno umanitario a Gaza, anche attraverso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa). "Ho discusso con Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Unrwa, la terribile situazione a Gaza e la crescente necessità di sostegno. Una maggiore assistenza umanitaria per Gaza è una priorità assoluta dell'Ue, a partire da ulteriori 10 milioni di euro per l'Unrwa, come richiesto dal Parlamento europeo", ha scritto Borrell su X. "Le condizioni sul campo stanno peggiorando e la violenza sta aumentando anche in Cisgiordania. Sebbene Israele abbia il diritto di difendersi, il diritto internazionale umanitario che regola le ostilità deve essere rispettato, come affermato anche dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal presidente degli Stati Uniti. La vita dei civili deve essere rispettata, senza eccezioni", ha proseguito Borrell. "Come ha affermato chiaramente il Consiglio europeo nelle sue conclusioni, l'Ue chiede pause umanitarie e un accesso umanitario continuo e senza ostacoli a Gaza. Questa richiesta deve essere ascoltata", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)