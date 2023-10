Singapore-Malesia: primi ministri si impegnano ad approfondire ed espandere cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro odierno a Singapore tra il primo ministro Lee Hsien Loong e l’omologo della Malesia Anwar Ibrahim si è concluso con un comunicato congiunto in cui i leader hanno ribadito l’impegno ad approfondire la cooperazione nei pilastri tradizionali, a espandere la collaborazione nelle aree emergenti e a risolvere eventuali questioni problematiche in modo amichevole e costruttivo. I due premier hanno anche ribadito l'importanza dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), cui i rispettivi Paesi appartengono, per la cooperazione regionale e hanno richiamato la posizione dell’organizzazione sulla crisi politica in Myanmar. (segue) (Fim)