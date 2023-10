Singapore-Malesia: primi ministri si impegnano ad approfondire ed espandere cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le aree emergenti di cooperazione sono state indicate l’economia digitale e l’economia verde, oggetto di accordi firmati lo scorso gennaio. Inoltre, è stato concordato di aggiornare il Fondo per lo sviluppo aziendale Malesia-Singapore (Msbdf) per sostenere le imprese e perseguire progetti congiunti. Una task force studierà la fattibilità di una zona economica speciale Johor-Singapore: al riguardo, si attende per gennaio 2024 la firma di un memorandum d’intesa. È ancora in discussione, invece, un protocollo dii cooperazione sull’istruzione superiore. Tra le priorità c’è anche il rafforzamento delle infrastrutture e della connettività transfrontaliera, con particolare riferimento al collegamento Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System (Rts). (segue) (Fim)