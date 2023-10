Campania: in Consiglio regionale un seggio per le vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania è "fortemente impegnato nella battaglia contro la violenza sulle donne ed ha posto in essere importanti provvedimenti per supportare le vittime ed i loro figli. Il femminicidio e la violenza sulle donne vanno contrastati con una forte reazione giudiziaria e sociale a cominciare dalla necessaria azione educativa nelle scuole". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero partecipando all'iniziativa "Il posto occupato" promosso dalla Consulta regionale per la condizione della donna, che si è tenuta, oggi, nell'Aula del Consiglio regionale della Campania. Hanno partecipato all'iniziativa le vice presidenti Loredana Raia, Valeria Ciarambino, la presidente della Commissione politiche sociali Bruna Fiola, la presidente della Consulta regionale per la Condizione della donna, Ilaria Perrelli, che ha rivolto un appello al ministro Roccella affinché nelle scuole venga inserita nei programmi scolastici l'educazione alla affettività. Sul tema il presidente Oliviero si è detto disponibile a sottoporre la proposta al Consiglio regionale affinché la faccia propria e la presenti al Parlamento come proposta di legge alle Camere. All'iniziativa hanno partecipato studenti delle scuole campane che hanno partecipato alla campagna contro la violenza sulle donne. (Ren)