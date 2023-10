Fvg: assessore Salute, interventi ospedale Latisana in linea con tempi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La progettazione degli interventi da eseguire all’ospedale di Latisana è in linea con i tempi dettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo ha detto l’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia. Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto. "Una puntualizzazione che può apparire banale ma che non lo è affatto - ha detto Riccardi - considerando il momento storico che stiamo vivendo con caro prezzi, difficoltà di rifornimento di materiali e carenza di manodopera. I procedimenti sono in linea con i tempi dettati dal Pnrr che fissano la chiusura lavori nei primi mesi del 2026". Il costo totale delle opere supera i 16 milioni e 600 mila euro, di cui quasi 1,5 milioni serviranno per la casa di comunità e circa 2,7 milioni per l’ospedale di comunità. "E a queste somme si aggiungono 9,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione, compresi gli incrementi che si sono resi necessari causa caro prezzi", ha aggiunto Riccardi. (Frt)