Medio Oriente: Crosetto, liberare ostaggi aiuterebbe chi opera per allentamento delle tensioni

22 luglio 2021

- La liberazione degli ostaggi da parte del movimento islamista palestinese Hamas sarebbe un segnale in grado di aiutare la comunità internazionale che cerca ogni giorno di diminuire l’escalation che potrebbe nascere in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite a “Cinque minuti” di Bruno Vespa. “Gli ostaggi, soprattutto per Hamas, diventano un elemento che serve a una strategia. Sono quattro settimane che molti Paesi, in primis il Qatar, si stanno adoperando perché Hamas possa dare un segnale a Israele e all’Occidente liberando ostaggi. Finora è stato possibile con pochissime persone, ce ne sono moltissime che non ha alcun senso tenere, e dare un segnale di questo tipo aiuterebbe la comunità internazionale che sta cercando ogni giorno di diminuire l’escalation che potrebbe nascere. Mi auguro sia possibile ma ad oggi, con l’occupazione in corso, è sempre più difficile”, ha osservato Crosetto. (Res)