Speciale infrastrutture: Ferrante, traforo Monte Bianco fondamentale

- Il traforo del Monte Bianco rappresenta la giugulare economica per l’intera regione, cerniera tra Italia ed Europa ed è al centro di un dossier considerato indifferibile oltreché strategico per gli interessi del Paese. Lo ha detto il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, che ha fatto visita in Valle D’Aosta alla sede di Geie-Tmb, organismo di diritto comunitario metà italiano e metà francese, che gestisce il Traforo del Monte Bianco. Nel corso della visita il sottosegretario ha incontrato i vertici dell’ente e quelli della società concessionaria italiana Sitmb, per fare il punto sullo stato attuale del traforo più importante e strategico d’Italia. Nel condividere e sostenere l'azione diplomatica promossa dal vicepremier e ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il sottosegretario ha voluto evidenziare l'importanza del potenziamento strutturale delle capacità ricettive del traforo, conseguibile attraverso la realizzazione di una seconda canna. Un intervento, questo, necessario per la suddivisione dei flussi di traffico in entrata e in uscita dall’Italia e, non in via non secondaria, per l'innalzamento del coefficiente di sicurezza che dovrà sostenere in futuro l’inevitabile aumento di veicoli a trazione elettrica e a idrogeno, sempre comunque in un’ottica di tutela del patrimonio naturalistico della zona. “Continueremo a rivolgere al tema dello sviluppo ed ammodernamento del Traforo - ha chiosato Ferrante - la massima attenzione, supportando attraverso gli uffici tecnici del Mit, l'azione diplomatica e di dialogo del Governo italiano con la controparte francese, per valorizzare ogni possibilità di cooperazione transfrontaliera in materia infrastrutturale, anche sfruttando le previsioni del Trattato del Quirinale. Tutto ciò, soprattutto, al fine di minimizzare gli impatti dei costanti interventi di manutenzione e risanamento nella galleria su imprese e lavoratori locali e per addivenire ad un definitivo adeguamento di questa strategica infrastruttura”. (Rin)