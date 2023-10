Sardegna: cresce la produzione di riso nell'Isola, 280mila quintali nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce la produzione di riso in Sardegna: nella stagione appena conclusa si dovrebbe attestare intorno ai 280mila quintali raccolti su una superficie di circa 3800 ettari. I dati sono dell'Ente nazionale risi. Il 90 per cento della produzione si registra nel distretto di Oristano e il 10 per cento nell'area di San Gavino Monreale. Crescono anche le superfici coltivate con un aumento di oltre 100 ettari. Da Confagricoltura fanno sapere che, però, il confronto con i mercati globali non è privo di difficoltà per via dei prezzi che per i prodotti di altri paesi sono più bassi anche se la qualità è inferiore al riso sardo e italiano. L'appello a Governo e Regione è quello di fare azioni di lobby nei paesi asiatici affinché siano banditi certi prodotti chimici dalle lavorazioni agricole e affinché si rispettino le condizioni e i diritti dei lavoratori, mettendo al bando lo sfruttamento della manodopera soprattutto minorile. (Rsc)