Romania: vicepresidente Commissione Ue Jourova incontra a Bucarest ministra Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Commissione europea per i Valori e la trasparenza, Vera Jourova, ha incontrato a Bucarest la ministra della Giustizia, Alina Gorghiu, con cui ha discusso dei temi legati allo Stato di diritto e alle riforme. "Ci sono ancora nuove leggi da mettere in pratica, e ciò va fatto non per Bruxelles, bensì per il popolo romeno, affinché abbia accesso a un sistema giudiziario ottimamente preparato", ha spiegato la commissaria europea in un'intervista in esclusiva all’emittente “Radio Romania”. Jourova ha spiegato che a Bucarest si confronterà anche con il presidente romeno Klaus Iohannis, il premier Marcel Ciolacu e alcuni ministri su questioni come quelle relative ai progetti di digitalizzazione inclusi nel Pnrr, dell'Intelligenza artificiale e del contrasto alla disinformazione. Il programma della visita istituzionale della vicepresidente della Commissione Ue include anche la partecipazione a una riunione dedicata alla tecnologia digitale e una visita al Centro europeo di competenze in materia di sicurezza cibernetica. (Rob)