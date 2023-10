Sanità: M5s, Schillaci tutela Ssn? Vive in un sogno, ma per italiani è un incubo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Schillaci ha dichiarato oggi che il ricorso alla sanità privata sulle liste d'attesa è stato deciso solo per aumentare rapidità ed efficacia, che è stato pensato nell'interesse dei pazienti e che lui salvaguarda il Servizio sanitario nazionale. Siamo di fronte alla totale negazione della realtà e a una pericolosa lontananza dal Paese reale". Lo scrivono in una nota congiunta i senatori e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari Sociali. "Forse il ministro non è a conoscenza del fatto che l'Italia già da decenni stanzia fondi a favore del privato per cercare di risolvere criticità strutturali come le liste d'attesa e la carenza di personale. E i problemi non hanno fatto che aumentare. L'appalto della salute dei cittadini e la sua mercificazione hanno ottenuto due soli risultati: l'arricchimento dei privati e l'abbassamento dei livelli di assistenza del pubblico. Oggi un cittadino si trova a dover scegliere tra aspettare mesi o anni per un esame o una visita nel Ssn o impoverirsi per pagare le cure di tasca propria. È un sistema ingiusto, economicamente insostenibile e che mette a forte rischio il diritto alla Salute. La verità è che esiste un preciso disegno di questo governo: tagliare le gambe alla sanità pubblica e fare regali ai privati. Come i due miliardi per i prossimi tre anni previsti in manovra. Altro che tutela del Servizio sanitario nazionale. Il ministro Schillaci, evidentemente, vive in un sogno, dal quale speriamo si svegli al più presto, anche perché quello che stanno vivendo gli italiani sulla sanità, invece, è un incubo", concludono. (Com)