Medio Oriente: Blinken sente omologo del Qatar, focus su trattative per ostaggi di Hamas

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per un aggiornato sulle trattative per il rilascio degli ostaggi catturati da Hamas, nel quadro della guerra con Israele. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che la telefonata è stata organizzata per un aggiornamento sulle trattative, che stanno continuando con la mediazione delle autorità di Doha. Le fonti hanno aggiunto che il colloquio “è andato bene”, senza però fornire ulteriori dettagli. (Was)