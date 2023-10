Medio Oriente: Ricciardi (M5s), astensione Italia a Onu pagina vergognosa, chiediamo informativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo un'informativa urgente del presidente del Consiglio in merito all'astensione dell'ambasciatore italiano all'Assemblea generale Onu sulla risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza. E' stata una delle pagine più indecorose e vergognose della nostra storia, frutto di una totale mancanza di dibattito nel nostro Paese e nelle Aule parlamentari". Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato Riccardo Ricciardi, vice presidente del M5s. "Ormai in Italia si può solo dire 'condanno Hamas' e chi non si limita a dire questa frase viene tacciato di essere giustificazionista. Noi abbiamo condannato con fermezza quella orribile violenza a sangue freddo e non accettiamo alcuna accusa di complicità. Ma esattamente come per la guerra in Ucraina, qualsiasi altra considerazione è vietata. Sembra ormai che storia in Medio Oriente sia iniziata il 7 ottobre 2023, così come in Ucraina il 24 febbraio 2022. Persino la posizione del segretario generale Onu passa per blasfemia. La presidente Meloni - ha aggiunto - è arrivata a dire che bisogna restare nell'ambito del diritto internazionale e che però è complicato evitare danni collaterali: secondo lei i cittadini di Gaza inermi sono 'danni collaterali'? I civili di Gaza hanno la colpa di non essersi ribellati ad Hamas e per questo devono morire? Vorremmo sapere dalla Meloni qual è la nostra strategia: sostenere Israele nella sua offensiva finché non ci sarà più un palazzo in piedi a Gaza? Qualcuno pensa veramente che i capi di Hamas siano rimasti a Gaza ad aspettare la reazione di Israele? L'Italia oggi si trova a suo agio in un'Europa inesistente e divisa. Vorremmo una presidente Meloni che dicesse che noi, proprio perché siamo a fianco di Israele, dicesse ad Israele 'fermatevi'. Un bambino che ha la fortuna di sopravvivere oggi alla guerra a Gaza che sentimenti maturerà verso Israele e l'Occidente che usa due pesi e due misure? Il Parlamento merita un dibattito serio e approfondito perché oggi si sta scrivendo una drammatica pagina di storia e noi non vigliamo essere quelli che vigliaccamente si girano dall'altra parte", ha concluso. (Rin)