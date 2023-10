Decreto Caivano: Barbagallo (Pd), solo repressione, non si affronta disagio giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Caivano "il governo di centrodestra pensa di risolvere, alla sua maniera, una questione complessa che meriterebbe ben altro approccio. E invece in particolare per contrastare il degrado, il disagio giovanile e la criminalità che vede coinvolti anche minori, l'unica soluzione proposta è la repressione". Lo ha detto Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in commissione Trasporti, intervenendo durante i lavori della commissione di oggi in cui si e' discusso il Dl Caivano. "Bisogna intervenire, invece, con il rafforzamento degli strumenti per la cura dei profili educativi dei giovani, ampliando e potenziando le politiche sociali. Intensificando e rendendo più efficace la lotta alla dispersione scolastica. Non bastano le retate e le dimostrazioni di forza a beneficio delle telecamere, un solo giorno", ha aggiunto. "Ben venga l'inasprimento delle pene contro la pirateria informatica e le limitazioni ai siti porno per i minori ma - ha proseguito Barbagallo – siamo sempre lì: se a tutto ciò non si affiancano politiche di sostegno alle famiglie disagiate, se non si incrementano gli organici del corpo insegnante, se non si garantisce il tempo pieno facendo in modo che la scuola possa effettivamente essere un luogo aggregante e possa svolgere appieno il proprio ruolo, è chiaro che stiamo discutendo di un progetto vuoto che parla alla pancia della gente, ma che non affronta la questione con l'intento di risolverla", ha concluso. (Rin)