Diritto d'autore: Gasparri (FI), bene Tar, ora soluzione condivisa tra Meta e Siae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Sulla vicenda dei diritti d’autore che ha portato ad uno scontro tra Meta e Siae, accogliamo con soddisfazione la decisione del Tar che ha riconosciuto le ragioni della società che tutela i diritti d’autore, stigmatizzando l’arroganza del colosso americano e rispedendo al mittente il ricorso contro la decisone dell’Agcom che aveva applicato misure cautelari nei confronti di Meta sulla trattativa tra i due soggetti", afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Vicenda su cui anche personalmente avevo più volte acceso i riflettori chiedendo che si intervenisse prontamente a sostegno del mondo della cultura e contro decisioni unilaterali inaccettabili. Non è più sostenibile che le regole dei mercati continuino ad essere stravolte dallo strapotere di questi neo potentati e che, di fronte a decisioni che non condividono, come è accaduto appunto per la Direttiva copyright, questi si oppongano alle norme e anzi cerchino di riscriverle a modo loro. Ora si riprendano immediatamente le trattative che, lo ricordiamo, servono a dare il giusto riconoscimento per il lavoro dei nostri artisti. Questa decisione, quindi, respinge l’ennesimo caso di prevaricazione ma continueremo a vigilare affinché la vicenda prosegua in maniera lineare e corretta", conclude.(Rin)