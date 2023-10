Casa: Majorino (PD), codice identificativo nazionale per affitti brevi non è una risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il codice identificativo nazionale per gli affitti brevi il Governo ritiene di aver dato una risposta alla questione degli affitti brevi? Se si è fuori strada. La verità è che siamo di fronte a fumo negli occhi per non voler affrontare il problema. Sin quando Palazzo Chigi non deciderà di dare i giusti strumenti ai Comuni ci troveremo di fronte a soluzioni da pannicelli caldi”. Lo comunica in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale segreteria PD sulle politiche abitative, riguardo l’annunciata decisione del Governo sul codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. (Com)