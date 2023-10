Medio Oriente: Unrwa, 63 nostri membri uccisi a Gaza da inizio conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa) ha annunciato che 63 suoi membri sono stati uccisi dal 7 ottobre fino ad oggi nella striscia di Gaza. In un comunicato stampa, l'Agenzia ha spiegato che "quasi 672 mila sfollati interni stanno trovando rifugio in 149 strutture dell'Unrwa nella striscia di Gaza, in condizioni sempre più disperate". Inoltre, l'Agenzia ha reso noto che "la capacità di fornire assistenza vitale è stata ulteriormente ostacolata dall'interruzione di 36 ore delle comunicazioni" nell'exclave palestinese tra il 27 e il 29 ottobre, segnalando "crescenti tensioni tra le comunità di sfollati". (Res)