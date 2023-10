Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), per pista bob si seguano indicazioni Cio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come il presidente Zaia anche noi attendiamo la fine della telenovela sulla pista da bob, così come aspettiamo le valutazioni dei giudici contabili dopo il nostro esposto sui possibili sprechi di risorse pubbliche per il progetto della pista a Cortina che non si farà". Lo dichiara la presidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella. "A noi ora sta a cuore che la scelta venga fatta nel rispetto dei criteri indicati dal Comitato olimpico internazionale già tre anni fa, ispirati all’agenda Olimpico 2020, cioè alla sostenibilità dei giochi. Dunque le gare devono svolgersi laddove venga scongiurato l'impatto ambientale e sia garantita la sostenibilità economico finanziaria", conclude. (Rin)