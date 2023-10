Speciale infrastrutture: Crimea, incursione ucraina, interrotto il traffico marittimo nella baia di Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico marittimo nella baia di Sebastopoli, in Crimea, è stato bloccato in seguito a un'incursione delle Forze armate ucraine. "Cari passeggeri, il trasporto marittimo è sospeso", si legge in un messaggio della Direzione per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto stradale russa della città di Sebastopoli. In precedenza il governatore russo di Sebastopoli, Mikhai Razvozhayev, ha riferito che la Flotta russa del Mar Nero nella notte ha aperto il fuoco contro dei droni ucraini. Secondo il canale Telegram ucraino "Crimean Wind", in mattinata intorno alle 6:20 del mattino (le 4:20 in Italia) si sono udite delle raffiche di colpi d'arma da fuoco nella baia di Sebastopoli. (Res)