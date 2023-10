Speciale infrastrutture: Egitto, Camera commercio del Cairo, opportunità investimento nel settore siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono promettenti opportunità di investimento in Egitto, nel settore del ferro e dell'acciaio. Lo ha dichiarato Ayman al Ashri, presidente della Camera di commercio del Cairo (Ccc), durante il 16esimo incontro tra i Paesi della Lega araba sull'acciaio, tenutosi ieri al Cairo. "L'Egitto è pronto a lanciare investimenti nel settore del ferro e dell'acciaio e in tutti i settori, alla luce dei progressi compiuti nello sviluppo economico nell’ultimo periodo, in termini di infrastrutture, opportunità di investimento e progetti nazionali senza precedenti", ha affermato Al Ashri. (Cae)