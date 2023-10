Imprese: Petronor (Repsol) annuncia sospensione di due investimenti in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petronor, società appartenente al gruppo petrolifero spagnolo Repsol, ha annunciato che la localizzazione dell'impianto industriale per la produzione di carburante sintetico su larga scala è in "sospeso" a causa dell'assenza di un quadro giuridico "prevedibile" in Spagna. Il presidente dell'azienda, Emiliano Lopez Atxurra, ha sottolineato che è congelata anche la futura installazione a Bilbao, nei Paesi Baschi, di un impianto a idrogeno da 100 megawatt direttamente associato all'attività della raffineria. Solo pochi giorni fa, in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno, l'amministratore delegato di Repsol, Josu Jon Imaz, aveva affermato che l'instabilità normativa del Paese potrebbe condizionare i futuri progetti industriali in Spagna. Il dirigente aveva fatto questo annuncio in riferimento alla possibilità che un nuovo esecutivo guidato da Pedro Sanchez possa rendere permanente la tassa sui profitti straordinari della compagnie energetiche e delle banche da parte sulla base dell'accordo raggiunto tra i socialisti e Sumar. Il presidente di Petronor ha sottolineato che dal 2019 l'azienda ha versato circa 3 miliardi di euro all'erario dei Paesi Baschi e 2 miliardi a quello nazionale. "Dovremo realizzare un investimento industriale in un contesto normativo non solo favorevole, ma anche prevedibile", ha avvertito il presidente di Petronor, "consolidato". (Spm)