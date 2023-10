Piemonte: Ambrogio (Fd'I), Askatasuna laboratorio di criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della Cassazione è la conferma di quanto sosteniamo da sempre: Askatasuna è un vero e proprio laboratorio di criminalità, la miccia di innesco di tutte le manifestazioni di violenza che hanno permeato le cosiddette lotte sociali torinesi. Lo ha affermato in una nota stampa il senatore di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio commentando le 6 custodie cautelari nei confronti degli attivisti del centro sociale Askatasuna. "I temi sociali sono solo un mezzo, fine a sé stesso, per reiterare scontri, danneggiamenti e distruzione: ambiente, diritto alla casa o migranti sono solo pretesti per fomentare violenza. Chi usa Askatasuna come proprio braccio armato è consapevole di essere un mero strumento nelle mani di un'organizzazione criminale, che lotta per sé e non per gli altri", ha concluso.(Rpi)