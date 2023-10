Etiopia-Venezuela: vicepremier Mekonnen riceve ministro degli Esteri Pinto, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri dell'Etiopia, Demeke Mekonnen, ha ricevuto oggi nel suo ufficio il ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil Pinto. Le due parti, afferma il ministero degli Esteri etiope in una nota, hanno discusso a lungo di questioni bilaterali e multilaterali di interesse comune. Mekonnen ha affermato che è giunto il momento di approfondire le relazioni storiche e tradizionali con il Venezuela e ha elogiato il governo di Caracas per il suo sostegno "coerente e di principio" nei fora multilaterali. Da parte sua, Pinto ha affermato che il Venezuela desidera lavorare strettamente nei settori dell'agricoltura, del turismo, dell'energia e della salute e ha invitato la compagnia aerea etiope a iniziare ad operare in Venezuela. Il ministro ha quindi chiesto annunciato la volontà venezuelana di offrire opportunità di borse di studio agli studenti etiopi. Entrambe le parti hanno concordato di avviare la Commissione ministeriale congiunta tra i due Paesi. (Res)