Legge Bilancio: Molinari, Lega soddisfatta per accordo trovato

22 luglio 2021

- La Lega “è soddisfatta dell’accordo trovato sulla manovra di bilancio: non ci sarà alcune prelievo forzoso sui conti ed è confermata quota 103, il che farà aumentare la platea di potenziali pensionati di 50 mila unità, e questa è la conferma che l’obiettivo della Lega per la legislatura resta arrivare a quota 41”. Lo ha detto, parlando con i cronisti fuori Montecitorio, in merito alla riunione della maggioranza, a palazzo Chigi, sulla legge di Bilancio, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.(Rin)