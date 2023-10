Veneto: assessore Bilancio, via del Mare sosterrà sviluppo delle spiagge veneziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Via del Mare sosterrà lo sviluppo socioeconomico delle spiagge veneziane. Lo ha dichiarato Francesco Calzavara, assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, commentando l'aggiudicazione della Via del Mare alla società Ati, realizzatrice tra l'altro della Pedemontana Veneta. "A distanza di 20 anni - ha ripercorso l'assessore - da quando assieme a Renato Martin abbiamo iniziato a ragionare e a creare le condizioni affinché si potesse realizzare una nuova strada di collegamento tra Jesolo e il casello autostradale di Meolo, oggi il sogno diventa realtà. Un obiettivo raggiunto grazie al presidente Zaia e alla determinazione della vicepresidente De Berti, che hanno determinato le condizioni per realizzare una infrastruttura che sosterrà ulteriormente lo sviluppo socioeconomico del lembo di Costa veneta che unisce Jesolo e Cavallino Treporti". "È una riposta che le due spiagge, leader nazionali nel campo turistico, attendono da almeno 50 anni – ha aggiunto Calzavara – e che ha come obiettivo quello di snellire le lunghe code dei fine settimana. I 19 chilometri di lunghezza complessivi sono solo l'inizio in quanto l'obiettivo condiviso è quello di trovare la giusta soluzione, sia economica sia strutturale, per far sì che la superstrada possa, in una fase immediatamente successiva, continuare fino al ponte sul Sile che porta a Cavallino Treporti" ha concluso. (Rev)