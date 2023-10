Roma: Nanni (CC), lavori ancora non terminati a Parco Donna, atto per istituzionalizzare area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Commissione Giubileo abbiamo audito il presidente del comitato di Santa Balbina, Don Carlo Setti, sui lavori per recintare l'intera area verde adiacente alla chiesa di Santa Balbina nel piccolo Aventino. Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e Presidente della Commissione Giubileo. "L'area verde attorno alla chiesa di Santa Balbina - aggiunge - è uno spazio che dal 2007 risulta abbandonato ed interessato da fenomeni di degrado come prostituzione e spaccio. Un luogo poco sicuro che da anni il comitato di Santa Balbina chiede di riqualificare, per salvare l'intera area, dedicarla alla figura della donna, e restituirla alla comunità". (segue) (Com)