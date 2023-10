Roma: Nanni (CC), lavori ancora non terminati a Parco Donna, atto per istituzionalizzare area (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavori per la perimetrazione dell'intera area sono stati autorizzati nel 2019, tra l'altro finanziati dal Capitolato di San Pietro e senza che costi ingenti gravassero in capo all'amministrazione, ma poi per diversi ostacoli burocratici sono stati interrotti più volte. Il comitato di Santa Balbina, grazie alla collaborazione di Acea, è riuscito ad ottenere l'illuminazione della facciata della chiesa ma l'intera area verde che la circonda continua ad essere un luogo poco sicuro e lasciato al totale abbandono. E' diventato ormai improcrastinabile portare a termine la recinzione dell'area per metterla in sicurezza, restituirla alla città e farne un parco dedicato alla donna", prosegue ancora Nanni. (segue) (Com)