Speciale energia: Germania, Wintershall Dea subisce perdita di 535 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Wintershall Dea ha subito nel terzo trimestre del 2023 una perdita di 535 milioni di euro, scivolando in “profondo rosso” dopo l'utile di 388 milioni di euro registrato nello stesso periodo dello scorso anno. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” aggiungendo che il risultato negativo è dovuto a “svalutazioni e accantonamenti per la ristrutturazione” dal valore complessivo di 587 milioni di euro. Per la maggior parte, si tratta di svalutazioni nel segmento Medio Oriente/Nord Africa, innescate da un “cambiamento nelle ipotesi di pianificazione”. Inoltre, Wintershall Dea ha registrato accantonamenti una tantum di 223 milioni di euro al lordo delle imposte per il programma di austerità annunciato a settembre, che comporterà la perdita di circa 500 degli oltre duemila posti di lavoro su scala globale. Dopo la chiusura delle attività in Russia, che recentemente rappresentavano circa il 50 per cento della produzione totale, l'azienda ha intrapreso un percorso di riduzione dei costi. In Germania, i tagli al personale colpiscono circa 300 lavoratori. Allo stesso tempo, il consiglio di amministrazione verrà ridotto da quattro a tre membri. Wintershall Dea auspica che il programma di austerità porti a un risparmio annuo di 200 milioni di euro. (Geb)