Abruzzo: domani seduta straordinaria Consiglio regionale su misure urgenti settore agricoltura

- Il Consiglio regionale abruzzese tornerà a riunirsi domani mattina martedì 31 ottobre nell'Aula Spagnoli di Palazzo dell'Emiciclo. Alle ore 11:30 è in programma la seduta straordinaria con un solo punto all'ordine del giorno: Attuazione di misure urgenti e dirette da parte della Regione Abruzzo a sostegno del settore agricolo abruzzese. A seguire, l'Assemblea legislativa regionale si riunirà in seduta ordinaria per l'esame dei provvedimenti europei "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei". Indirizzi in materia europea per l'annualità 2023, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo (fasi "ascendente" e "discendente"). All'ordine del giorno anche il provvedimento amministrativo "Piano Regionale di coordinamento alla realizzazione dei templi crematori". (Gru)