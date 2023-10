Haiti: Pam, da metà agosto circa 40 mila sfollati a Port-au-Prince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento della violenza a Port-au-Prince, capitale di Haiti, da metà agosto 2023 ha costretto circa 40 mila persone ad abbandonare le proprie case in diversi quartieri della capitale, esacerbando una crisi umanitaria già complessa, dove quasi la metà del paese si trova ad affrontare livelli acuti di insicurezza alimentare. Lo denuncia il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam). Donne, bambini, anziani e altri gruppi vulnerabili, recita un comunicato diffuso oggi, stanno sopportando il peso di un brutale conflitto in cui dozzine di gruppi armati combattono per il territorio. Solo negli ultimi due mesi e mezzo, centinaia di civili sono stati uccisi nel fuoco incrociato e decine di migliaia sono stati cacciati dalle loro case nei quartieri di Carrefour-Feuilles, Savane Pistache, Mirebalais, Saut d' Eau e Tabarre. (segue) (Com)