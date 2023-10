Haiti: Pam, da metà agosto circa 40 mila sfollati a Port-au-Prince (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Pam questi recenti movimenti portano il numero totale degli sfollati in tutto il Paese a oltre 200mila. Molte delle persone colpite riferiscono che le loro case sono state bruciate e le attività commerciali distrutte, lasciandoli con pochi beni e senza alcuna fonte di reddito. Gli sfollati hanno trovato rifugio in oltre 90 luoghi diversi intorno a Port-au-Prince, tra cui scuole, chiese ed edifici abbandonati. "Anche prima di quest'ultima ondata di sfollamenti, Haiti era già nel mezzo della peggiore crisi umanitaria dal terremoto del 2010. I problemi economici e i fattori di stress legati al clima sono fattori importanti, ma il principale motore della fame ad Haiti è la violenza e l'insicurezza. In questo momento di necessità quasi senza precedenti, i finanziamenti non sono stati sufficienti e abbiamo urgentemente bisogno di 136 milioni di dollari per soddisfare le esigenze degli haitiani più vulnerabili nei prossimi sei mesi", ha affermato Jean-Martin Bauer, direttore del Pam ad Haiti. Secondo l'indice sulla sicurezza alimentare (Ipc) ad Haiti 4,35 milioni di haitiani affrontano una grave insicurezza alimentare da agosto 2023 a febbraio 2024. Ciò rappresenta il 44 per cento della popolazione totale. (Com)