Medio Oriente: Hamas pubblica video con 3 donne tenute in ostaggio nella striscia di Gaza

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha pubblicato un video in cui tre donne israeliane tenute in ostaggio nella striscia di Gaza attaccano il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, chiedendogli di ottenere il loro rilascio e accusandolo di non essere riuscito a prevenire l'attacco del 7 ottobre scorso. L'identità delle tre donne, la cui dichiarazione è stata probabilmente estorta dai rapitori, non è immediatamente chiara. Secondo il quotidiano israeliano "Times of Israel", sono circa 240 i prigionieri detenuti da Hamas nell'exclave palestinese. Nei giorni scorsi, il movimento islamista al potere a Gaza aveva tentato di scambiare gli ostaggi con gli oltre 7.000 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Lo Stato ebraico, tuttavia, ha rifiutato la proposta.(Res)