Napoli: prefetto su assunzioni ex Wirlpool, quando c'è volontà situazioni difficili si risolvono

- “Abbiamo creduto in questo progetto. C'è stata una iniezione di fiducia da parte di tutti, compresi i lavoratori, che, a fronte di un'iniziale diffidenza, hanno visto la volontà da parte di tutte le istituzioni”. Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli Claudio Palomba presente alla firma dei contratti di assunzione con la Italian Green Factory (gruppo Tea Tek) da parte dei 312 lavoratori ex Whirlpool. “Vorremo che questa diventasse una sorta di linea guida per tutte le vertenze del territorio. Abbiamo avuto il massimo supporto dalle amministrazioni centrali, che hanno con noi condiviso quei momenti estremamente difficili”, ha aggiunto Palomba. Il prefetto ha poi ricordato che il progetto ha avuto accelerazione “con l'innesto del commissario Zes”. “Quando c'è la volontà, la competenza, l'equilibrio, tutte le situazioni, anche le più difficili, possono trovare una risoluzione. Ma in questo momento quello che più mi piace vedere è appunto la firma dei contratti, dietro ci sono 312 famiglie”, ha concluso il prefetto. (Ren)