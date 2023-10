Napoli: Manfredi su assunzioni ex Whirlpool, bella storia di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell'assunzione dei 312 lavoratori ex Whirlpool "è una storia di lavoro, di ripartenza, di innovazione, una bella storia di una Napoli che, partendo da una crisi industriale molto dolorosa, riparte e rilancia, con un nuovo imprenditore, una nuova azienda che parte dalle ceneri della Whirlpool, ma che guarda al futuro, alla transizione ecologica, alla tecnologia avanzata". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presente alla firma dei contratti di lavoratori degli ex lavoratori Whirlpool con la Tea Tek. "E' la Napoli che noi vogliamo che investe sul lavoro, sulla tecnologia e sulla nuova impresa - ha aggiunto il sindaco -. Bisogna resistere sulla vocazione industriale dei siti, non bisogna cedere alla speculazione immobiliare, perché non porta valore ma solo rendita. Bisogna soprattutto credere negli imprenditori che hanno progetti industriali veri". (Ren)