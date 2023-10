Digitale: Urso, incontro fra Italia, Francia e Germania “importante e significativo” - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- È “importante e significativo” che proprio in questo momento i tre ministri dell’Industria di Italia, Germania e Francia si uniscano qui a Roma “per dare un segnale di unità alla nostra Europa sulla strada che deve percorrere insieme per vincere la sfida del futuro”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa oggi con il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire e il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck. Secondo Urso, quest’incontro avviene “proprio in un momento in cui siamo tutti consapevoli di quanto difficile sia la situazione se non torna la ragione”. (Res)