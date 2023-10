Digitale: Urso, su intelligenza artificiale condivisione comune con Francia e Germania - video 2

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nella riunione odierna a Roma c’è stata una comune condivisione sul tema dell’Intelligenza artificiale e della digitalizzazione in vista di un confronto europeo. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa oggi con i ministri dell’Economia francese e tedesco, Bruno Le Maire e Robert Habeck. “Ci siamo ritrovati a Roma insieme dopo la riunione di Berlino” del giugno scorso sul tema delle materie prime critiche e sul ruolo dell’Ue “nella duplice transizione, digitale e green”. “Ci troviamo a Roma nello stesso format, con la partecipazione di imprese delle tre nazioni, “sul tema altrettanto sfidante dell’intelligenza artificiale e dell’industria digitale”, ha detto Urso. (Res)