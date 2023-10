Roma: incidente in zona piazza Repubblica, ferito motociclista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è rimasto ferito a seguito di incidente in via Cernaia, nei pressi di piazza della Repubblica, a Roma. Secondo quanto riportano i testimoni che hanno assistito alla scena, l'uomo, a bordo dello scooter, avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere contro un'auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.(Rer)